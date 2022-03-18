Російський окупант подзвонив своїй матері і попросив допомогу ворожки, щоб та "захистила" його від українських снарядів. Він також попросив її навести порчу на українську армію. Перехоплення розмови опублікували в СБУ.
"Мам, попроси, щоб вона щось зробила. Нас тут постійно мінами закидає. Мене сьогодні трохи два рази не вбило. Ми тут в окопах сидимо і вже сюди долітає. Вони все точніше і точніше б'ють по нас. Ми думали вони відступлять, але вони не відступають" - благає наляканий окупант.
Мати загарбника порадила йому "для захисту" класти в кишеню георгіївську стрічку. Солдат рф заявив, що вже пов'язав стрічку на пояс, але вона йому мало допомагає.
"Ми звертаємося до російських загарбників і їх родичів: не потрібно здійснювати обрядів на виживання. Краще забирайтеся з України - так збережіть своє життя. Якщо залишитеся на нашій землі, вас чекатиме тільки один обряд-похоронний", - зазначили в СБУ.
Нагадаємо, що російський солдат поскаржився, що їх в Україні знищує ЗСУ.
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