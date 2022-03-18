"Російська орда" змушена змінити свої плани, оскільки несе величезні втрати в повітряному просторі нашої країни

Те, що наші військові, з моменту початку війни, збили близько 100 різних літаків окупантів, і з цієї причини, "оркам" довелося екстрено поміняти тактику, і це викликано, в першу чергу, колосальними втратами, посилаючись на спікера командування ЗС ЗСУ, Юрія Гната, пише " РБК-Україна ".

Якщо більш детально, то наша авіація вже "приземлила" майже 25 відсотків літаків і 50 відсотків вертольотів військ РФ.

За словами Гната, тактику довелося змінити саме через це. Також, якщо нова інформація підтвердиться, то незабаром ЗСУ відзначить своєрідний "ювілей" - 100 ліквідованих літаків(до початку війни у РФ було 450 штук), а по вертольотах ми вже досягли цих цифр(всього Росія направила 250 штук).

Крім того, нашою ударною авіацією та артилерією вдало "обробляються" і засоби ППО "орків" - знищено майже 50 одиниць, а дещо ще й вдається захопити.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що три ворожі об'єкти знищили в небі над Вінницькою областю.

Також раніше ми інформували про те, що бійці ЗСУ пішли в контратаку під Києвом.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ВСУ відкинули війська окупантів за 40 км від Миколаєва.