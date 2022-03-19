Появилась оперативная информация по российскому вторжению по состоянию на 06.00 19 марта. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.

Начались двадцать четвертые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Положение и характер действий сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Вооруженные Силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжали наносить удары по группировкам войск врага, который пытался удержать захваченные рубежи.

Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией Украины было поражено 12 воздушных целей врага - 2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

Также, в течение суток, украинские защитники и защитницы уничтожили несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области, потери врага пока уточняются. Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Исходя из того, что врагу нанесен большой урон в личном составе, существует вероятность, что военно-политическим руководством российской федерации будет принято решение внесения изменений в существующее законодательство и начато открытую мобилизацию для продолжения затяжной, изнурительной войны. С целью оправдания таких действий, не исключается совершение ряда провокаций на территории российской федерации с гибелью мирного населения, как это было сделано перед началом второй чеченской кампании. Это позволит провластной верхушке принять решение об объявлении военного положения и тотальной мобилизации граждан.

С территории Украины продолжают доставлять погибших и раненых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии. Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков.

Враг продолжает нести существенные потери. Имеет проблемы с логистическим обеспечением подразделений. Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины.

Итак, верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!

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