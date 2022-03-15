В Николаевской области украинские военнослужащие провели успешную операцию против российских оккупантов. После боя в качестве трофея удалось забрать вооружение и боеприпасы. Орки покидали свою артиллерию и дали деру.

Военные забрали у оккупантов несколько артиллерийских пушек и целый арсенал боеприпасов. Об этом в Facebook написал бывший советник министра обороны Юрий Бирюков.

По его словам, после захвата трофейной техники врага командующий силами обороны Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко попросил планшеты с программами для артиллерии. Бирюков заверил, что вскоре защитники Николаева их получат.

"В общем, в Николаеве будет теперь трошки тише и меньше обстрелов. Еще не полностью отброшены войска оккупантов, еще будет прилетать, еще будут, увы, погибать. Но теперь – меньше. А все почему? А все потому, что еноты вышли на охоту. И вполне успешно не только двухсотят россиян, а еще и трофеят кучи вооружения и боеприпасов", - отметил Бирюков.

Напомним, оккупанты потеряли состава больше, чем за две войны в Чечне.

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