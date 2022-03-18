Після переговорів між президентом США Джо Байденом і главою КНР Сі Цзіньпіном Пекін виступив з ініціативою щодо ситуації в Україні.

У п'ятницю, 18 березня, лідери США і Китаю провели телефонні переговори, про результати яких повідомляє агентство "Сіньхуа». Відомо, що політики обговорювали, зокрема, війну в Україні, розв'язану Росією.

США спочатку демонстрували чітку і однозначну позицію з українського питання, в той час як Китай відкрито жодного разу не виступив проти Росії. Втім, за підсумками переговорів Сі Цзіньпін заявив, що Пекін виступає за те, щоб на планеті зберігався мир.

"Протистояння і конфлікт в Україні невигідні жодній людині", - підкреслив глава Китаю.

Крім того, влада КНР виступила зі своєю ініціативою по Україні. Вона являє собою шість пунктів з питання гуманітарної ситуації. Пекін підкреслив, що готовий надати гуманітарну допомогу Україні та іншим постраждалим країнам.

"Всі сторони повинні спільно підтримувати російсько-український діалог і переговори, домагатися результатів і миру", - заявили в Китаї.

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