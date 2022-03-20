Увеличивается количество оккупантов, которые отказываются от дальнейшего участия в войне. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что так называемых российских “отказников” командиры оккупационных подразделений России запугивают репрессиями против родственников.

На Херсонщине и Николаевщине в оккупационных подразделениях, которые принимали участие в непосредственных боевых столкновениях с украинскими воинами, резко увеличивается количество так называемых “отказников”. Увидев реальную силу защитников Украины и поняв свои ближайшие перспективы, оккупантов уже не интересует легкий заработок и возможность мародерства, которые им обещали перед вторжением в Украину.

Военная разведка Украины фиксирует рост отказов оккупантов от дальнейшего участия в войне. Осознавая свое будущее, “освободители” также массово обращаются к своим родственникам с просьбой посодействовать их возвращению домой. Командиры оккупационных подразделений пытаются изолировать “отказников”, которые отказываются от дальнейшего участия в войне от остального личного состава и держать под охраной. Запугивают уголовной ответственностью и репрессиями против родственников.

В то же время на территории страны-агрессора после обращения родственников “отказников” в воинские части их уверяют, что с солдатами все хорошо и они находятся на территории Крыма.

«Напоминаем, что за совершение военных преступлений против народа Украины все виновные будут привлечены к ответственности. Советуем представителям оккупационных войск как можно быстрее складывать оружие и искать возможность сдаваться в плен. Это единственная возможность сохранить свою жизнь и избежать репрессий со стороны российских властей», - подчеркнули в Главном управлении разведки Минобороны.

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