Окупанти перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

«Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК «Ліга» (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України. Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів», - йдеться в повідомленні.

Ключові «мішені» найманців, зокрема: президент Володимир Зеленський, керівник офісу президента Андрій Єрмак, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів», - йдеться в повідомленні.

«Українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху», - підкреслили в Розвідці.

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