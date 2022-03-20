Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 20 березня.
Орієнтовно загарбники втратили особового складу близько 14700 осіб, танків ‒ 476 од, бойових броньованих машин ‒ 1487 од, артилерійських систем – 230 од, РСЗВ - 74 од, засоби ППО - 44 од, літаків – 96 од, гелікоптерів – 118 од, автомобільної техніки - 947 од, кораблі /катери - 3 од, цистерн з ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21, спеціальної техніки – 12 од.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Також Генштаб показав бойову робота підрозділів ОЗСП Національної гвардії України "Азов" зі знищення техніки окупантів.
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