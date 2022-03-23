Как пишет Politeka.net, украинцы уже 28-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Генштаб ВС Украины сообщил новую оперативную информацию, опубликовав новый пост на своей официальной страничке в Фейсбук.

"Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск Вооруженных Сил Украины для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса. В то же время, российские кафиры в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов, а хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины", - написано было в публикации.

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