У военных России начались проблемы с денежным обеспечением.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, согласно данным разведки, после обещанных выплат военным оккупационной армии у российских в/ч появились проблемы с финансированием. Как выяснилось, оплата этих расходов в бюджете не предусмотрена, а, учитывая неудовлетворительное состояние финансовой системы РФ из-за введенных санкций, дополнительных средств в бюджете найти невозможно.

Так, известно, что во временно оккупированном Крыму после выплаты «командировочных» тем, кто принимал участие в войне против Украины, за февраль имеющийся лимит средств воинских частей полностью исчерпан.

Финансирования выплат за март – отсутствует.

Похожая ситуация и с оплатой участия в войне наемников российских «ЧВК», констатируют в украинские разведке.

Сообщается, что среди них учащаются случаи отказа от выезда на территорию Украины. Причина-невыполнение условий заключенных контрактов. Боевики не получают средств за участие в боевых действиях, компенсаций за ранения и обещанных «социальных гарантий».

Напомним, контратаки позволили ВСУ деоккупировать города и занять оборонительные позиции в радиусе до 35 км к востоку от Киева. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны Британии, опубликованной на официальной странице министерства в Twitter.

Отмечается, что украинские силы, вероятно, продолжат попытки оттеснить русские войска северо-западным направлением от Киева до аэродрома Гостомель.

Также сообщалось, что авиация ВСУ нанесла удар по скоплениям войск врага.

Кроме того, как писала Politeka.net, СМИ сообщили о смерти Жириновского.