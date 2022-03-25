Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію на Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського напрямків, зосереджуючи зусилля на недопущенні прориву противника.

Так, протягом попередньої доби наші воїни відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем, пише Politeka.net з посиланням на нове зведення Генштабу ЗСУ.

Противник втратив понад 200 військовослужбовців, підрозділами протиповітряної оборони збито 2 літаки та 2 БПЛА ворога.

Крім того, угрупованням Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу було уражено 6 повітряних цілей ворога: 1 літак, 1 БПЛА та 4 крилаті ракети. Ударна авіація здійснювала вогневий вплив по колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях військ ворога.

На Сіверщині продовжується ведення оборонної операції. Угруповання військ утримує місто Чернігів та стримує просування противника у напрямку на Київ.

Одночасно, угруповання сил і засобів оборони міста Києва продовжує відбиття наступу противника, нанесення йому вогневого ураження та утримання всіх визначених рубежів оборони. На Півдні продовжується ведення оборонної операції.

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