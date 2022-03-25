У мережі розгорілося обговорення з приводу того, чи живий все-таки лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський.

Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський помер сьогодні, 25-го березня, на 75-му році життя. Останню добу політик провів у комі. Про це повідомляє telegram-канал Mash, а також інші телеграм-канали та ЗМІ.

"Володимир Жириновський помер сьогодні о 10.45 ранку. Останню добу політик провів у комі " - сказано в короткому повідомленні.

Сенатор РФ Олександр Пронюшкін також підтверджує інформацію про смерть Жириновського. Через кілька хвилин сенатор пронюшкін видалив зі свого Telegram-каналу повідомлення про смерть Жириновського.

У свою чергу МОЗ заявляє, що стан Жириновського оцінюється як стабільний, лікарі продовжують надавати всю можливу в цій ситуації медичну допомогу.

Водночас голова Держдуми РФ Володін спростував повідомлення про смерть Жириновського:

"Стан його дійсно важкий. Сьогодні йому зробили КТ. Ми за нього переживаємо, лікарі борються за нього. Він сам великий молодець. Давайте побажаємо йому якнайшвидшого одужання".

Зазначимо, раніше лікар Жириновського заявив про його небезпечний стан, при якому виходять з ладу якісь органи і системи: дихальна, серцево-судинна, нирки, головний мозок.

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