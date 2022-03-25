МИД Армении сообщил о вторжении Азербайджана в Нагорный Карабах, где был захвачен один населенный пункт.

Как пишет Politeka.net, пока украинцы сдерживают врага, ситуацией решил воспользоваться Азербайджан, который начал наступательные действия на Нагорном Карабахе. Об этом сообщил МИД Армении на официальном сайте.

"Азербайджан продолжает вторжение в зоне ответственности миротворческого контингента Российской Федерации, начавшееся 24 марта в в районе села Парух Аскеранского района.

Вторгнувшиеся азербайджанские подразделения прошлой ночью открыли огонь в направлении постов Армии обороны. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной.

Ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации примут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента, что должно означать возвращение азербайджанских подразделений на исходные позиции по состоянию на 23 марта", - было написано в заявлении.

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