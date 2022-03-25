На днях ему предстояло выступать за нашу страну на Чемпионате Мира по ММА GAMMA.

Член сборной Украины Федерации смешанных боевых искусств трагично погиб во время обороны Мариуполя. Об этом стало известно из сообщений в социальных сетях от коллег Егора Биркуна.

«Обороняя Мариуполь, погиб Егор Биркун. На днях ему предстояло выступать за нашу страну на Чемпионате Мира по ММА GAMMA. Враг уничтожил все планы. Вечная память украинцам, отдавшим свою жизнь, защищая Украину!» - сказано в сообщении.

Военному было 24 года, он погиб 23 марта. Егор Биркун защищал Восток Украины и участвовал в обороне блокадного Мариуполя.

В социальных сетях и СМИ также сообщают, что криворожец учился в учебно-воспитательном комплексе № 81, Егор после продолжил обучение в Криворожском национальном университете.

Также до этого печальная новость появилась на странице Министерства обороны Украины, трагично погиб летчик Степан Тарабалка. Он боролся с российскими оккупантами, совершая вылеты на истребителе МиГ-29. 13 марта Степан погиб во время воздушного боя с преобладающими силами врага. Как написали в публикации Минобороны, летчик «ушел в небо».

За защиту воздушного пространства Украины, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке было присвоено звание «Герой Украины» (посмертно).

Напомним, на Харьковщине оккупанты потерпели очередное фиаско, обстреляв самих себя.

Как сообщала Politeka, выяснились обстоятельства трагедии с российской журналисткой в Киеве.

Также Politeka писала, что крик души украинского спасателя попал на видео.