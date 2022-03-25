В Украине создан сайт для сбора доказательств преступлений оккупанта против Украины и украинцев.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в официальном телеграмм-канале "Дія".

"На сайте можно представить доказательства 3 видов преступлений - военные преступления против гражданских, материальный ущерб и нарушения прав человека. Ранее писали о преступлениях против гражданских, а сегодня разбираемся с материальными убытками. Каждый может предоставить информацию о разрушении и вреде частного и государственного имущества", – говорится в сообщении.

Инструкция, как подать доказательство об убытках:

Надо перейти на сайт https://dokaz.gov.ua / и найти раздел материальный ущерб. Затем нажать "Подать доказательство".

Затем необходимо указать тип и название объекта, его местонахождение, дату разрушения. Также можно загрузить и личные потери, которые вы понесли в результате войны. Для этого надо:

Загрузите фото до и после разрушения, где четко виден объект

Кратко опишите, что именно произошло

Оставьте контакты свидетелей разрушения

"Каждое доказательство поможет оценить убытки, которые понесла Украина. Поэтому делитесь сообщением с близкими и подавайте доказательства. Россия заплатит за все!",- говорится в сообщении.

Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал россиян учить слово "репарации" и "контрибуции", потому что именно РФ восстановит Украине всю разрушенную инфраструктуру.

«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб-мы не забудем.

Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды и лекарств. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию...», - заявил Зеленский, обращаясь к россиянам.

Напомним, украинцам объяснили, какие репарации можно будет получить от РФ.

Также Politeka.net сообщала, что в Украине хотят ввести новый налог: стало известно, кому придется платить больше.

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