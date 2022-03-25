Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в официальном телеграмм-канале "Дія".
"На сайте можно представить доказательства 3 видов преступлений - военные преступления против гражданских, материальный ущерб и нарушения прав человека. Ранее писали о преступлениях против гражданских, а сегодня разбираемся с материальными убытками. Каждый может предоставить информацию о разрушении и вреде частного и государственного имущества", – говорится в сообщении.
Инструкция, как подать доказательство об убытках:
Надо перейти на сайт https://dokaz.gov.ua / и найти раздел материальный ущерб. Затем нажать "Подать доказательство".
Затем необходимо указать тип и название объекта, его местонахождение, дату разрушения. Также можно загрузить и личные потери, которые вы понесли в результате войны. Для этого надо:
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Учащаются случаи отказа: у военных РФ начались новые проблемы, данные разведки
Цели не выполнены: оккупанты готовятся к новому наступлению на Киев, но уже понимают свои проблемы
Украинцев насильно вывозят в РФ: в разведке раскрыли, что потом происходит с людьми
Громкая стрельба на границе с Днепропетровщиной: жителям объяснили, что сейчас происходит
Загрузите фото до и после разрушения, где четко виден объект
Кратко опишите, что именно произошло
Оставьте контакты свидетелей разрушения
"Каждое доказательство поможет оценить убытки, которые понесла Украина. Поэтому делитесь сообщением с близкими и подавайте доказательства. Россия заплатит за все!",- говорится в сообщении.
Напомним, Президент Владимир Зеленский призвал россиян учить слово "репарации" и "контрибуции", потому что именно РФ восстановит Украине всю разрушенную инфраструктуру.
«Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб-мы не забудем.
Вы пришли разрушать наши города. Уничтожать наших людей. Забирать у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды и лекарств. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно провести эвакуацию...», - заявил Зеленский, обращаясь к россиянам.
Напомним, украинцам объяснили, какие репарации можно будет получить от РФ.
Также Politeka.net сообщала, что в Украине хотят ввести новый налог: стало известно, кому придется платить больше.
Кроме того Politeka писала, что Украина разработала план развития Крыма после освобождения: воплощать будут сразу после победы