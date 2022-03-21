Як пише Politeka.net, Ярослав Железняк-український народний депутат від Партії "Голос" Верховної Ради України 9-го скликання. Нардеп у своєму тг-каналі розповів про новий законопроект, який зараз готується для прийняття у Верховній Раді.

"Вже готуємо закон про додатковий податок в Україні для компаній, що продовжують працювати з Росією. Польська ідея про "бізнес-репарації" має запрацювати і у нас!

Якщо є гроші і бажання спонсорувати військову сферу агресора, значить, повинні знайтися і гроші відновлювати все зруйноване ним в іншій країні".

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла зміни до податкового законодавства, за яким була надана підтримка громадян і бізнесу у воєнний час:

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  • Добровільна сплата єдиного податку для ФОП 1-ї - 2-ї групи та ЄСВ для фізосіб-підприємців.
  • Звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.
  • Особливості нарахування окремих податків і зборів в умовах воєнного стану, зокрема, плати за землю, екологічного податку та ЄСВ.
  • 0% ставка акцизу на паливо, і зменшення ставки ПДВ на паливо з 20 до 7%.
  • Єдиний податок для суб'єктів господарювання з оборотом до 10 млрд грн з обороту в обсязі 2%.
  • Звільнення підприємств та ФОПів 2-ї 3-ї групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ, в інші збройні формування (зокрема територіальну оборону).

Нагадаємо, субсидії, пільги та допомоги: запроваджено спеціальний механізм виплат, що зміниться і кого торкнеться

Також Politeka повідомляє, що Україна розробила план розвитку Криму після звільнення: втілювати будуть відразу після перемоги

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