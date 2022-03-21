Як пише Politeka.net, Ярослав Железняк-український народний депутат від Партії "Голос" Верховної Ради України 9-го скликання. Нардеп у своєму тг-каналі розповів про новий законопроект, який зараз готується для прийняття у Верховній Раді.
"Вже готуємо закон про додатковий податок в Україні для компаній, що продовжують працювати з Росією. Польська ідея про "бізнес-репарації" має запрацювати і у нас!
Якщо є гроші і бажання спонсорувати військову сферу агресора, значить, повинні знайтися і гроші відновлювати все зруйноване ним в іншій країні".
Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада прийняла зміни до податкового законодавства, за яким була надана підтримка громадян і бізнесу у воєнний час:
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- Добровільна сплата єдиного податку для ФОП 1-ї - 2-ї групи та ЄСВ для фізосіб-підприємців.
- Звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.
- Особливості нарахування окремих податків і зборів в умовах воєнного стану, зокрема, плати за землю, екологічного податку та ЄСВ.
- 0% ставка акцизу на паливо, і зменшення ставки ПДВ на паливо з 20 до 7%.
- Єдиний податок для суб'єктів господарювання з оборотом до 10 млрд грн з обороту в обсязі 2%.
- Звільнення підприємств та ФОПів 2-ї 3-ї групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, призваних до лав ЗСУ, в інші збройні формування (зокрема територіальну оборону).
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