Компенсацію збитків завданих Україні Росією, яка здійснила масштабне військове вторгнення, розділять на три великі частини.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін в ефірі телемарафону.

Збитки, які Росія завдала Україні в результаті військового вторгнення, можуть бути стягнуті у вигляді репарацій. Вони можуть бути грошовими та натуральними.

Роботу над компенсацією збитків український уряд розділяє на три великі частини:

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Робота по лінії співпраці із західними урядами: вже заарештували золотовалютні резерви Центрабанку РФ на суму 415 млрд доларів. Цієї суми майже достатньо для того, щоб перекрити одноразові збитки.

"Ми розраховуємо на те, що в найближчий час спільно з урядами-партнерами інших країн ми знайдемо юридичний механізм, яким чином ці гроші можуть надійти Україні на подальше відновлення і компенсацію", - сказав Кудін.

Отримання репарацій.

"Шлях репарацій - після підписання мирного договору і фактично капітуляції ворога. Коли ми говоримо про репарації, вони бувають грошові та натуральні. Ми могли би отримувати енергоресурси та інші види матеріальних цінностей, які Україні потрібні для постійного споживання", - пояснили в Мінекономіки.

Нагадаємо, 10 березня радник президента Зеленського з економічних питань Олег Устенко заявив, що збитки від вторгнення Росії вже перевищили 100 млрд доларів.

Внаслідок вторгнення російських військ в Україну зруйновано інфраструктуру, будівлі та інші матеріальні цінності. Сума збитків зростає з кожним днем війни.

При цьому Володимир Зеленський заявив, що все, що зруйнували ворожі війська, буде відновлено, а росіянам зараз потрібно вчити слова "репарація" і "контрибуція".

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