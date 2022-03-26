Украинские защитники 25 марта уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника.
Общие потери захватчиков составили до 170 человек.
Об этом сообщил руководитель Луганской ОВГА Сергей Гайдай.
Он также сообщил, что подразделения противовоздушной обороны в небе сбили три вражеских самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
К тому же, Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео с очередным сбитым самолетом российских оккупантов.
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"Еще один недавно уничтоженный российский самолет "украшает" украинские поля. Силы противовоздушной обороны Командования Воздушных Сил ВСУ и Сухопутные войска ВС Украины продолжают сбивать вражескую технику. Хотя, по заявлениям разного рода российских пропагандистов, украинская ПВО уже давно уничтожена. И, судя по "статистике" оккупантов, уже несколько раз", - говорится в сообщении Генштаба.
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