ВСУ устроили котел оккупантам, которые пытались войти в Киев, и уничтожили их.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Увидеть Мощун и умереть! Это все, что осталось от оккупантов, пытавшихся ворваться в Киев. И бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев устроили им котел в направлении Пуща-Водица, Ирпень, Буча, Гостомель, и продолжают оттеснять врага подальше от стола», – сообщили в министерстве.

Отметим, по данным Киевской военной областной организации, ночью в Бучанском районе были обстрелы "Градами" и ракетами Белогородской общины, Святопетровское. Бои в Макарове, Ирпене, Гостомеле. Активизируются ДРГ. Враг пытается производить ротацию. Славутич изолирован. В Броварском районе ночь прошла тихо.

Напомним, захватчики из рф зашли в Славутич: город восстал против оккупантов под звуки стрельбы, кадры.

Напомним, у оккупантов, пытающихся взять в осаду Киев, сдают нервы.

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