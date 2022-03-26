Настоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний сообщил, сколько общин и монастырей присоединились к ПЦУ.

Как пишет Politeka.net, ПЦУ - украинская церковь, которая получила томос об автокефалии в 2019 году. Настоятелем ПЦУ является митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний. У себя на страничке в твиттере настоятель сообщил, что десятки общин и монастырей перешли под юрисдикцию ПЦУ.

"Десятки общин, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины. Дверь Православной Церкви Украины и наши сердца открыты для всех!", - написал Эпифаний.

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