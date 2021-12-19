В объединенной Православной церкви Украины заговорили о переносе празднования Рождества с привычного украинцам 7 января на 25 декабря – день, в который Рождество празднуют католики.

Как пишет Politeka.net, эту тему предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с ведущей в «Субботнем интервью» на «Радио Свобода». По словам главы украинской церкви, в этом году нет активных обсуждений по поводу даты празднования Рождества. Хотя в предыдущие два года, по его словам, эту тему искусственно раздували.

«Я, на самом деле, не против перехода, но это должно происходить правильно. Нужно поступать мудро. У нас и так много разделяющих моментов. Но мы призваны проводить просветительскую работу. Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Эту ошибку нужно исправить, но традиция есть традиция», - отметил Епифаний.

Он считает, что традиция укоренилась настолько, что в случае переноса даты, 25 декабря храмы будут пустыми, а 7 – полными. Глава ПЦУ считает, что примерно через 10 лет в Украине будет больше людей, которые будут праздновать Рождество 25 декабря.

Напомним, что в Ужгороде в храме УПЦ происходит Чудо: «Господь хочет показать свое…».

Как сообщала Politeka, ответ Эпифания о переносе Рождества обрадовал украинцев: «Давно пора».

Также Politeka писала о том, что отмечают католики в православное Рождество.