Как пишет Politeka.net, эту тему предстоятель ПЦУ Епифаний обсудил с ведущей в «Субботнем интервью» на «Радио Свобода». По словам главы украинской церкви, в этом году нет активных обсуждений по поводу даты празднования Рождества. Хотя в предыдущие два года, по его словам, эту тему искусственно раздували.
«Я, на самом деле, не против перехода, но это должно происходить правильно. Нужно поступать мудро. У нас и так много разделяющих моментов. Но мы призваны проводить просветительскую работу. Хотя мы празднуем 25-го, просто по разным календарям. Эту ошибку нужно исправить, но традиция есть традиция», - отметил Епифаний.
Он считает, что традиция укоренилась настолько, что в случае переноса даты, 25 декабря храмы будут пустыми, а 7 – полными. Глава ПЦУ считает, что примерно через 10 лет в Украине будет больше людей, которые будут праздновать Рождество 25 декабря.
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Как сообщала Politeka, ответ Эпифания о переносе Рождества обрадовал украинцев: «Давно пора».
Также Politeka писала о том, что отмечают католики в православное Рождество.