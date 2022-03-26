Украинские воины показали остатки техники российских оккупантов в Тростянце на Сумщине, который недавно освободили. Фото с техникой и кадры с места событий были опубликованы на страницах ВСУ и СтратКом в Фейсбуке.
«Даже мокрого места не оставим от "второй армии мира". "Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части» - показывают воины ВСУ кадры с места событий.
Как известно, в последние сутки в Сумской области шли бои за освобождение Тростянца, наблюдались проблемы с погребением погибших, а российские войска обстреливали и похищали гражданское население.
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Отметим, Россия продолжает постоянные атаки ракетами и сегодня, 26 марта, стало известно о новых ударах. Об этом сообщил мер Днепра Андрей Садовый.
"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовый, прося не фиксировать место удара.
Напомним, оккупанты ударили из "Градов" по Киевщине: разрушено по меньшей мере пять домов, есть пострадавшие
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