Как известно, в последние сутки в Сумской области шли бои за освобождение Тростянца.

Украинские воины показали остатки техники российских оккупантов в Тростянце на Сумщине, который недавно освободили. Фото с техникой и кадры с места событий были опубликованы на страницах ВСУ и СтратКом в Фейсбуке.

«Даже мокрого места не оставим от "второй армии мира". "Украинское сафари 2.0" в Тростянце Сумской области идет по плану, финальной его части» - показывают воины ВСУ кадры с места событий.

Как известно, в последние сутки в Сумской области шли бои за освобождение Тростянца, наблюдались проблемы с погребением погибших, а российские войска обстреливали и похищали гражданское население.

Отметим, Россия продолжает постоянные атаки ракетами и сегодня, 26 марта, стало известно о новых ударах. Об этом сообщил мер Днепра Андрей Садовый.

"Прилетело по Львову. Ждем информацию от Военной администрации. Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях", - написал Садовый, прося не фиксировать место удара.

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