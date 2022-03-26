Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу в полі бою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в телеграм-каналі повідомляє, що "розконсервована" російська військова техніка повністю розкрадена, а командир танкового полку – застрелився.

Відомо, що окупанти намагаються відновити втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання. Зокрема, на аеродромі в СМТ Климове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Стан техніки там в основному вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

"Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу в полі бою. В цілому РФ часто стикається з проблемою неможливості оновлення техніки після «розконсервації» зі складів.

Зокрема, в 4-й танковій дивізії РФ з'ясували, що з 10 «розконсервованих» танків тільки один знаходиться в більш-менш працездатному стані. За наявною інформацією-командир 13-ти танкового полку 4 – ї танкової дивізії РФ - застрелився» - йдеться в повідомленні.

Ми писали, в Мелітополі представники російської "комендатури «міста збирають голів ОСББ і пропонують повідомити їм про те,»де живуть фашистами".

При цьому визначення "фашистів" у баченні окупантів має на увазі просту незгоду з тим, що Мелітополь – це Росія. Також "фашистами" росіяни вважають людей, які демонструють або просто зберігають у себе прапор і герб України, а також тих, хто не визнає легітимність російської «влади».

Нагадавши, Арестович розповів про серйозні проблеми окупантів, фронт практично завмер.

Як повідомляла Politeka, зрадників України наздогнала карма на російських кораблях.

Також Politeka писала, що окупанти готуються до нового наступу на Київ, але вже розуміють свої проблеми.