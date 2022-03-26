В Украине вводят уголовную ответственность за фото и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники. Об этом сообщается в телеграм-канале первой леди Украины Елены Зеленской.

Что категорически запрещено публиковать в соцсетях:

🚫Ракеты, которые летят или куда-то попали.

🚫Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы.

🚫Перемещение украинских военных, военные объекты.

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🚫Работу противовоздушной обороны.

🚫Место обстрела или попадания снаряда.

🚫Адреса, визуальной привязки или координаты боев.

🚫Номера автомобилей, бронетехники.

🚫Пострадавших или погибших (кроме официальных данных).

За такие нарушения будет уголовная ответственность, потому что это помощь врагу, даже если она не умышленная.

полиция, полиция Украины

Какое наказание предусмотрено?

Наказание за распространение данных о направлении или перемещения оружия, боеприпасов на территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, их размещении или движении, влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

За распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ, или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности – наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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