В Украине вводят уголовную ответственность за фото и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники. Об этом сообщается в телеграм-канале первой леди Украины Елены Зеленской.
Что категорически запрещено публиковать в соцсетях:
🚫Ракеты, которые летят или куда-то попали.
🚫Названия улиц, остановки транспорта, магазины, заводы.
🚫Перемещение украинских военных, военные объекты.
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🚫Работу противовоздушной обороны.
🚫Место обстрела или попадания снаряда.
🚫Адреса, визуальной привязки или координаты боев.
🚫Номера автомобилей, бронетехники.
🚫Пострадавших или погибших (кроме официальных данных).
За такие нарушения будет уголовная ответственность, потому что это помощь врагу, даже если она не умышленная.
Какое наказание предусмотрено?
Наказание за распространение данных о направлении или перемещения оружия, боеприпасов на территории Украины, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генштабом ВСУ или Минобороны, или в официальных источниках соответствующих ведомств стран-партнеров, их размещении или движении, влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
За распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ, или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности – наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
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