Попри значний спротив населення, в білорусі знайшли спосіб допомагати російським загарбникам в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, відзначається зростання кількості повітряних перевезень військових вантажів з території російської федерації. Здебільшого, для перекидання ракет різних типів та боєприпасів, ворог використовує транспортні літаки Ан-124. Такий спосіб доставки обумовлений блокуванням залізничних шляхів на окремих напрямках.

Населення республіки білорусь не підтримує залучення власних збройних сил до війни, розв’язаної російською федерацією проти України. Водночас, надання воєнної підтримки російській агресії та питання направлення білоруських підрозділів до України, лобіюється групою високопосадовців та генералів зі складу Ради безпеки республіки білорусь.

Зазначимо, Україну у війні з Росії підтримують білоруські добровольці.

Так, на Київщині в селищі Лук’янівка білоруський батальйон захопив техніку ворога та підірвав танки. Білоруси штурмували окупантів з одним танком та двома БМП у той час, коли ворог перевищував чисельність воїнів більше ніж вдвічі.

«Мы боремся за правду – победа будет за нами», - сказав комбат білоруського батальйону.

Нагадаємо, на Сумщині українські воїни показали розкидану техніку окупантів

Як повідомляла Politeka, білоруси офіційно стали на захист України від окупантів: "У цей важливий день..."

Також Politeka писала, що Саакашвілі несподівано попередив "Луку" про важкі наслідки: "Якщо ти пошлеш війська..."