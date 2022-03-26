Також він сказав, що пам'ятає, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій.

Як відомо, сьогодні Президент США Джо Байден під час візиту до Польщі навести українських біженців, провів зустріч з українськими політиками і був на важливій нараді, деталі якої не розголошуються. Під час короткого інтерв'ю Байден навіть назвав президента РФ Путіна "м'ясником", писати, CNN.

Заява була зроблена після візиту до українських біженців у Варшаві. Так, на питання журналістів про те, що ж змусило президента думати про біженців, коли він кожен день має справу з Путіним, Байден відповів: «він м'ясник».

Також Байден захопився протистоянням українців.

"Це неймовірно, це неймовірно. Я бачу всіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі", - сказав він.

Також він сказав, що пам'ятає, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій.

"Щоранку ти встаєш і дивуєшся. Ти просто дивуєшся. І ти молишся, щоб тобі не подзвонили".

Також ми писали, про новий успіх повідомили бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», поділившись кадрами у своєму Фейсбук.

У приціл українських воїнів цього разу потрапив російський бронеавтомобіль»рись". В результаті влучного удару від машини окупантів залишилася лише купа обгорілого металу.

"Як виглядає гордість російського оборонпрому бронеавтомобіль" рись» до і після зустрічі з холодноярцями", - йдеться в публікації.

Нагадавши, українцям показали, як ЗСУ знищили техніку окупантів на півдні.

Як повідомляла Politeka, командир танкового полку застрелився, а техніку розікрали: українська розвідка розповіла про становище окупантів.

Також Politeka писала, що українські захисники знову знищили кілька" пташок " окупантів.