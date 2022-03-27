Во время проверки мужчины нашли видео и фото передвижения наших военных.

Как пишет Politeka.net, оккупанты из РФпродолжает постоянные атаки ракетами, вчера 26 марта стало известно о новых ударах. Был нанесен ракетный удар по Львову, а в это время в Польше, в 10 минутах полета этих ракет, находился президент США.

В то же время патрульная полиция во Львовской области арестовала корректировщиков огня.

Так, вчера во Львове задержаны двое мужчин, которых подозревают в передаче информации российским абонентам. Патрульные остановили подозрительный автомобиль на проспекте Чорновила.

Во время проверки мужчины нашли видео и фото передвижения наших военных. Также у него были фото паспортов мужчин и много контактов с российскими номерами. Информацию о передвижении наших военных мужчина направлял на российские номера.

Еще один мужчина был задержан, когда патрульные направлялись на место попадания ракет. Лица задержаны и переданы Службе безопасности Украины.

Как уточнили в ВС ВСУ ранее, по Львову ударили шесть вражеских ракет, они попали в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.

"Понятно, почему именно Львов стал мишенью Путина. Это красноречивая политическая пощечина президенту США, который в то время находился в каких-то 10 минутах полета ракет оккупантов от атакованного Львова", – заявили в командовании.

Также об ударах ракетами сообщил руководитель области Максим Козицкий.

"То, что могу рассказать по состоянию на этот час: произошли два ракетных удара в пределах Львова. Информация о том, что попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек".

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