Оккупанты взяли Мариуполь в кольцо и захватили некоторые окраины, обстреливают горожан из запрещенного оружия и уничтожают все на своем пути. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в недавнем интервью Униан.

Тем не менее, по словам Бойченко, над огородом развевается украинский флаг. Сейчас точно не известно, скольких мариупольцев оккупанты насильно депортировали в Россию.

«Есть пока только предположительные данные. Сейчас они публикуют некие списки, но им верить нельзя. По нашим оценкам, это от 20 до 30 тысяч горожан» - говорит Бойченко.

Он также добавил, ему недавно звонил сосед, которого принудительно вывезли. Он пошел за водой, а его увезли. Сейчас он оказался в оккупированном Новоазовске.

«Кого-то везут в Россию. Допустим, поезд погрузили, он поехал в… Томск. Какая здесь логика, сложно понять. Люди еще очень напуганы и боятся говорить. Они не понимают, что будет с ними дальше. Не у всех с собой есть мобильные телефоны или документы. У моего товарища родители позвонили, но разговаривают шепотом. Вы должны понимать, человек 20 дней сидел в подвале, а теперь его забрали непонятно куда» - говорит Бойченко.

Мы также писали, оккупанты сконцентрировались на так называеомом "освобождении Донбасса" Об этом заявил советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире Фейгин Live.

По его словам, в России поняли, что взять большие города у них не получится, поэтому они сконцентрируют свое внимание на Донбассе.

"Россия в течении недели-двух выведет войска с Киевской и Харьковской областей и перебросит их на Донбасс. Они поняли, что не получится взять большие города, объявили о завершении первой фазы "спецоперации" и началу второй - "освобождение Донбасса", - отметил Арестович.

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