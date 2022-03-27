Росіяни пошкодили 11 будинків, а в Попасній з міномета обстріляли свої позиції. Про це повідомив керівник Луганської ОВЦА Сергій Гайдай.
Українські війська продовжують вибивати окупантів з Рубіжного та Попасної, де вони поки що закріпилися. У деяких районах цих міст тривають вуличні бої.
Ще 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків пошкоджено вогнем росіян у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку і два оптових склади міста. Також горіла суха трава на площі 15 га.
В результаті дій агресора постраждали дві людини, врятовані з – під завалів-четверо.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Про захоплення Києва, Харкова та Одеси мови більше немає: окупанти через провал змінили ціль
Відправка до України білоруських підрозділів та ракет: Генштаб розкрив нові дані
«Все ближче до перемоги»: українцям показали, як ЗСУ знищили техніку окупантів на півдні
"Починають розуміти": у Криму паніка, українська розвідка видала новий план Путіна
Також цієї ночі тривали обстріли в Харкові, окупанти наносили удари зі зброї дальньої дії-близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїжджали на пожежі, викликані обстрілами окупантів, в Московський і Слобідський район.
ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, за деякими напрямками перейшли в контрнаступ.
Нагадавши, ППО відпрацювала ворожі цілі під Харковом, заяву Повітряного командування.
Також повідомлялося про те, що смог і запах гару огорнули Харків, деталі обстановки в місті.
Крім того, в Харкові окупанти потрапили в газопровід і підло обстріляли аварійну службу.