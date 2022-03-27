В результаті дій агресора постраждали дві людини, врятовані з – під завалів-четверо.

Росіяни пошкодили 11 будинків, а в Попасній з міномета обстріляли свої позиції. Про це повідомив керівник Луганської ОВЦА Сергій Гайдай.

Українські війська продовжують вибивати окупантів з Рубіжного та Попасної, де вони поки що закріпилися. У деяких районах цих міст тривають вуличні бої.

Ще 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків пошкоджено вогнем росіян у Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку і два оптових склади міста. Також горіла суха трава на площі 15 га.

В результаті дій агресора постраждали дві людини, врятовані з – під завалів-четверо.

Також цієї ночі тривали обстріли в Харкові, окупанти наносили удари зі зброї дальньої дії-близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїжджали на пожежі, викликані обстрілами окупантів, в Московський і Слобідський район.

ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, за деякими напрямками перейшли в контрнаступ.

Нагадавши, ППО відпрацювала ворожі цілі під Харковом, заяву Повітряного командування.

Також повідомлялося про те, що смог і запах гару огорнули Харків, деталі обстановки в місті.

Крім того, в Харкові окупанти потрапили в газопровід і підло обстріляли аварійну службу.