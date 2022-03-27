Простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли, вбито понад 200 мирних людей.

З'явилися кадри центру Чернігова, який розгромили окупанти. Відео опублікував у своєму телеграм-каналі радник глави МВС України Антон Геращенко.

"Так виглядає центр міста після багатоденних ударів окупантів", - підписані кадри.

Зазначимо, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко повідомляв, що станом на 26 березня в Чернігові залишилося менше половини жителів, місто повністю зруйноване.

"Місто рознесене повністю. Простіше порахувати ті будинки, які ще вціліли. Вбито понад 200 мирних людей. Зараз приблизно в Чернігові знаходиться 120-130 тисяч городян (з приблизно 285-290 тисяч, які були до війни – ред.). Міська влада на місці, всі працюють, підтримують наше військо. Ніхто місто здавати не збирається", - заявив він.

Мер додав, що Чернігів в оперативному оточенні, ворог свідомо знищив міст, який з'єднував місто з Київським напрямком.

Місто не має можливості ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст під постійними перехресними обстрілами, перевозити вантажі через нього небезпечно, тому що він може впасти.

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