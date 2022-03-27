Как пишет Politeka.net, украинцы героически сражаются с российскими оккупантами уже 32-е сутки. За это время удалось полностью остановить наступление, а в некоторых местах пойти в контрнаступление. А сегодня, 27 марта, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал, как украинцы борются с оккупантами на временно оккупированных территориях.
"Геничане сопротивляются российским оккупантам, ночью сожгли военкомат захваченный оккупантами, в котором они размещались", - написал депутат.
Также политик добавил фото, на котором можно увидеть обгоревшее здание.
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