Огнем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов.

В зоне отчуждения в районе ЧАЭС из-за боевых действий горит более 10 тысяч гектаров лесов, зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха. Об этом сообщает на своей странице в Фейсбук омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Отмечается, что контроль и тушение пожаров невозможны из-за захвата зоны отчуждения российскими войсками.

Вследствие горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Европы.

Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличивается, что может вызвать сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время.

Огнем могут быть охвачены хранилища отработанного ядерного топлива и хранилища ядерных отходов, которые находятся на территории Чернобыльской зоны.

Денисова призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара, чтобы предотвратить непоправимым последствиям не только для Украины, но и для всего мира.

"Предупредить катастрофические последствия можно лишь путем немедленной деоккупации российскими войсками территории. Поэтому призываю международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины и деоккупации зон повышенной опасности», - отметила Денисова.

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