Как пишет Politeka.net, украинцы уже 32-е сутки защищается от российских оккупантов. Защитники не только остановили наступление врага, но и пошли в контрнаступление по некоторым направлениям. А сегодня, 27 марта, стало известно, что оккупанты собираются использовать украинские гривны. Об этом сообщило "Оперативное командование "Север" у себя на страничке в Фейсбук.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает информацию о планах агрессора активно использовать гривну на территориях ОРДЛО.

Это не очередная манипуляция от т.н.днр и РФ, а выявление их экономической катастрофы из-за санкций.

Согласно оккупационному плану, за 7-10 дней "власть" ОРДО планировала ввезти рубль и совершить обмен, но для такой операции нужно как минимум 1,5 млрд рублей, а денег РФ не имеет даже на выплату заработной платы солдатам оккупантов. После консультации с российским минфином было решено использовать гривни на всей территории ОРДЛО, кроме того, другая цель — постепенное изъятие у населения гривневой массы.

Население временно захваченных населенных пунктов категорически отказывается от рублей и проявляют максимальное сопротивление агрессорам. С таким патриотическим настроением у врага нет никакого шанса", - было написано в сообщении.

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