Как пишет Politeka.net, в интервью посол США в НАТО Джулианна Смит ответила на несколько вопросов. Одним из них был вопрос о том, будет ли НАТО предоставлять истребители МиГ Украине, передает "Европейская правда".

"Если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи, ответ будет отрицательным. Соединенные Штаты решили, что конкретное предложение, выдвинутое Польшей, несостоятельно, истребители, МиГи, это суверенное решение, они могут принять это суверенное решение. Но прямо сейчас Соединенные Штаты очень сосредоточены на потребностях в противовоздушной обороне", - сообщила посол.

Также Джулианна Смит отметила, что русские не смогли достичь своих первоначальных целей. По ее мнению, сейчас россия производит переоценку, чтобы изменить свою тактику. США с союзниками и правительством Украины будут искать доказательства изменений плана россии.

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