Украинцев предостерегли, как не стать жертвой происков оккупантов. Об этом говорится на официальном канале НАЭК "Энергоатом".

"Оккупационная власть Энергодара в ближайшее время может предложить жителям города «зеленые коридоры» для эвакуации в Запорожье или Днепр. Просим осторожно относиться и не доверять подобным объявлениям. Вполне вероятно, что такая «эвакуация» может завершиться принудительным вывозом в россии, как это было с жителями Мариуполя", - говорится в сообщении.

Украинцам напомнили, что объективную и правдивую информацию о зеленых коридоров можно получить в официальных сообщениях Ирины Верещук, вицепремьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отметим, по данным Верещук российские захватчики вывезли из зон боевых действий в Украине около 40 тыс. украинцев.

Кроме того, Министерка добавила, что по подобной схеме оккупанты действуют и на временно оккупированной части Киевщины, пытаясь силой вывозить украинцев в Беларусь.

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