Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российской нацгвардии. Об этом сообщает Информационное агентство Министерства обороны Украины, и публикует соответствующие кадры.

«Штурмовики 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион «поджарили» наблюдательный пункт российской нацгвардии, что обосновался в лесопосадке», - говорится в сообщении.

«В результате боевого столкновения, наши воины уничтожили военный "Урал" и двух росгвардейцев. Они сгорели и идентификации не подлежат. Остальные - удрали. Слава ВСУ", - отмечает АрміяInform.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 27 марта общие боевые потери противника ориентировочно составили: личного состава – около 16600 человек, танков – 582, боевых бронированных машин – 1664, артиллерийских систем – 294, РСЗО – 93 ед., средств ПВО – 52, самолет – 121, вертолетов – 127, автомобильной техники – 1144, кораблей /катеров – 7, цистерн с ГСМ – 73, БПЛА оперативно-тактического уровня – 56, специальной техники – 21, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

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