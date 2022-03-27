Посол США в НАТО Джуліанна Сміт розповіла, чи будуть передані Україні винищувачі МіГ.

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю посол США в НАТО Джуліанна Сміт відповіла на кілька запитань. Одним з них було питання про те, чи буде НАТО надавати винищувачі МіГ Україні, передає "Європейська правда".

"Якщо ви питаєте про реактивні літаки радянської епохи, відповідь буде негативною. Сполучені Штати вирішили, що конкретна пропозиція, висунута Польщею, неспроможна, винищувачі, мігі, це суверенне рішення, вони можуть прийняти це суверенне рішення. Але прямо зараз Сполучені Штати дуже зосереджені на потребах у протиповітряній обороні", - повідомила посол.

Також Джуліанна Сміт зазначила, що росіяни не змогли досягти своїх початкових цілей. На її думку, зараз Росія проводить переоцінку, щоб змінити свою тактику. США з союзниками і Урядом України будуть шукати докази змін плану Росії.

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