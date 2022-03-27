Незаконна окупаційна влада на Луганщини має намір провести «референдум» про приєднання до Росії. На такі заяви ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасічника вже відреагувала омбудсмен Людмила Денісова та МЗС України.

Зазначається, що терористичне керівництво «ЛНР» намагається якнайшвидше провести референдум про вступ до складу Росії, розуміючи посилення позицій Збройних сил України у війні та побоюючись звільнення Україною тимчасово окупованого Луганська. Адже після проведеного «референдуму» країна-окупант зможе цинічно назвати наступ ЗСУ на Донбас «нападом на Росію».

«Наголошую, що території тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей мають бути повернені під контроль України. А фейкові референдуми є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків. Такі дії є грубим порушенням Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року та Протоколу № 1 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року», - зазначила Денісова.

У МЗС України наголосили, що жодна цивілізована країна у світі не визнає подібних референдумів та насильницької зміни державних кордонів України, які визнані світовою спільнотою.

"Фальшиві референдуми на окупованих територіях України недійсні. Жодна країна світу ніколи не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України. Натомість Росія зіткнеться з ще сильнішою міжнародною відповіддю, що ще більше посилить її ізоляцію", - повідомив у Twitter спікер МЗС України Олег Ніколаєнко.

Fake referendums in the occupied parts of Ukraine are null and void. No country in the world will ever recognize the forceful change of Ukraine’s internationally recognized borders. Instead, Russia will facе an even stronger international response, further deepening its isolation — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 27, 2022

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