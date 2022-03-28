Советник главы Офиса президента Украины Арестович предупредил, что противник перенёс основные усилия на Восток (Мариуполь, зона ООС) и пытается любой ценой окружить украинские войска между Изюмом и Волновахой.

По словам Арестовича, украинцы должны быть готовы к «сложным новостям из зоны ООС», пишет Politeka.net.

«Судьба кампании будет решена в значительной мере там, и противник концентрирует там основные свои усилия», - написал Арестович на своей странице в Facebook, добавив, что есть и хорошие новости.

Так, противник, сконцентрировав основные усилия там, ослабляет себя в других местах, а, кроме того, командование ВСУ понимает замысел врага и принимает соответствующие меры.

«Сейчас наступает сложные одна-две недели, когда новости будут мотать всех по эмоциональным качелям: - тут побеждаем, наступаем, - там - непросто и выгребаем. В том числе и в отношении ракетных ударов, количество которых не станет меньше (а может и больше). Что это значит? Что ночь темна перед рассветом», - написал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что сам факт переноса российским командованием основных оперативных усилий на восток, свидетельствует о

- расписке российским командованием в провале оперативных усилий на других направлениях,

- после наметившейся второй попытки наступать и добиваться (на востоке) новых значимых резервов они уже не соберут - негде и не из кого.

«Далее, война переходит в позиционную фазу, в которой у нас – преимущество», - предположил Арестович.

Напомним, новый раунд переговоров с Россией стартует в 10 утра 29 марта в Стамбуле.

Как сообщалось ранее, в боях за Мариуполь погиб чемпион мира.

Тем временем на Харьковщине на определенных участках ВСУ перешли в контрнаступление.

Также Politeka.net писала, что в МВД предупредили о новой стратегии врага – ракетных обстрелов станет больше.