В ближайшее время российские оккупанты будут пробовать наращивать ракетные удары в разных точках Украины

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

По его словам, задача врага — показать, что в Украине нет ни единой точки, где можно быть в безопасности.

«Они изменили стратегию боевых действий. Они действительно начинают максимально обстреливать ракетами украинские города, уничтожать критическую инфраструктуру. Проверяя нервы украинцев с одной стороны и с другой – наше ПВО. Поэтому в данном случае это не просто смена тактики, это смена стратегии. И в ближайшее время они будут пробовать максимально наращивать ракетные удары в разные точки Украины. Их задачи – показать, что нет в государстве ни одной точки, где можно быть в безопасности. И это одна из ключевых из задач в психологической части этой войны», - заявил Денисенко.

Комментируя ракетные удары по нефтебазам, Денисенко заявил, что правительство с первого дня войны делает все, чтобы «топливо было рассредоточено».

Денисенко также подтвердил, что оккупанты начали атаковать продуктовые склады.

Напомним, лидер "Другої ріки" Харчишин рассказал, как оккупанты оставили его без дома.

Также Politeka.net писала, что авиация ВСУ наносит мощные удары по позициям оккупантов.

Кроме того Politeka.net сообщала, что в Украине появится новая награда.