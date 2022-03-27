Украинский кикбоксер Максим Кагал, который является чемпионом мира, погиб во время боев за Мариуполь, сообщил тренер спортсмена Олег Скирта.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 32-е сутки защищаются от российских оккупационных войск. Одним из самых интенсивных направлений остается Мариуполь, где враги окружили город. И сегодня, 27 марта, стало известно, что один из защитников Мариуполя, чемпион мира по кикбоксингу, погиб в бою с оккупантом. Об этом сообщил его тренер Олег Скирта у себя на страничке в Фейсбук.

"К сожалению, война забирает лучших, 25.03.2022 года, защищая город Мариуполь, в составе Отдельного отряда специального назначения «Азов», погиб Максим «Пистон» Кагал – первый Чемпион мира по кикбоксингу в нашем клубе, первый Чемпион мира по кикбоксингу славном городе Кременчуге, первый Чемпион мира по кикбоксингу ИСКА, среди взрослых, в составе Сборной команды Украины, и просто честный и порядочный человек!!! Спи спокойно, Братик, земля тебе пухом, мы за тебя отомстим!!!", - написал тренер.

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