Возможно будет какой-то момент «паузы», но сколько он будет, прогнозировать очень рано.

Как пишет Politeka.net, мэр Львова Андрей Садовой во время интервью для Украинской правды рассказал о своих примерных прогнозах: когда закончатся активные боевые действия, как будет обороняться Львов и чего ждать в будущем.

У Андрея Садового поинтересовались, к чем сейчас готовится Львов, а также какие планы действий на ближайшие месяцы.

«Я думаю, что эта война будет продолжаться в той или иной фазе где-то до конца лета. Может быть, следующие месяцы будет сложно. Возможно, летом чуть-чуть будет спокойнее. В любом случае мы должны выходить на какой-то документ, да? Если к сентябрю такая острая фаза закончится, это будет хорошо» - говорит Садовой.

После сентября, как прогнозирует Садовой, возможно будет какой-то момент «паузы», но сколько он будет, прогнозировать очень рано.

«Может, неделя, может, месяц, может год. Может, немного больше. Это зависит, как мир акцептует завершение активной фазы войны» - также сказано в интервью.

Также Садовой добавил, что сейчас надо дать четкое понимание того, что будет в будущем:

«Мы должны дать ясное понимание, что Россия проиграет эту войну, и она ее проигрывает. И руководство России должно тотально измениться. Потому что люди, которые причинили такую ​​боль нашей стране, вообще цивилизованному миру, не имеют права больше принимать никакие решения и сидеть за одним столом с теми, кто принимает решения с точки зрения мирового порядка».

Отметим, три дня назад, как известно, по Львову был нанесен ракетный удар по нефтебазе и заводу оборонной отрасли – 5 человек получили ранения.

«Это третий мощный обстрел, который мы подверглись в течение двух недель. Как вы помните, мощный удар произошел по объектам Яворовского миротворческого полигона, это 20 километров от Польши. Был обстрел самолеторемонтного завода – уничтожены корпуса» - рассказывает Садовой.

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