Вулиці розгромленого Росією Маріуполя перетворилися на зону бойових дій. У місті не припиняються стрілянина і запеклі битви

Так, в мережі з'явилося відео, на якому танк окупантів розстрілюють на однієї з вулиць, пише Politeka.net.

"Пряме попадання з РПГ по танку окупантів під час міських боїв у Маріуполі", - прокоментував відео радник міністра МВС України Антон Геращенко.

На даний момент в місті зруйновані 90% будівель, немає ні їжі, ні електрики, ніяких комунікацій і зв'язку. Загиблих ховають у дворах і в братських могилах.

За словами мера Вадима Бойченка, в місті залишається понад 160 тисяч мирних жителів, які потребують евакуації. Загиблих, за попередніми даними, майже п'ять тисяч осіб, однак ці цифри лише приблизні. Люди гинуть від постійних обстрілів і під завалами. Серед жертв - понад 200 дітей.

"Люди мруть, а живим – ніде жити", - розповідають ті, хто не покинув зруйнований Маріуполь.

Раніше радник глави офісу президента України Олексій Арестович попередив, що противник переніс основні зусилля на схід (Маріуполь, зона ООС) і намагається за всяку ціну оточити українські війська між Ізюмом і Волновахою.

"Зараз настають складні один-два тижні, коли новини будуть мотати всіх по емоційних гойдалках: - тут перемагаємо, наступаємо, - там - непросто і вигрібаємо. У тому числі і щодо ракетних ударів, кількість яких не стане менше (а може і більше). Що це означає? Що ніч темна перед світанком", - попередив Арестович.

Нагадавши, У мережі з'явилися важкі фото розбомбленого Маріуполя з висоти пташиного польоту.

Також Politeka.net писала, що у боях за Маріуполь загинув чемпіон світу.