Кадри з місця події, що сталася 24 березня, опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, пише Politeka.net.

"Приємно рано вранці подивитися, як на полі під Ізюмом горять уламки «суперсучасного» Су-35 за 50 мільйонів доларів. А переляканий ворожий льотчик стоїть на колінах з жахом в очах. "Су-35" під Ізюмом був збитий 24 березня нашими ППО", - прокоментував відео Геращенко.

На кадрах льотчик називає своє ім'я, прізвище, звання, військову частину і особистий номер, а також називає свого командира і хто віддавав накази вилітати на територію України.

«По телефону приходили координати і змушували летіти», - запевнив полонений льотчик.

Додамо, раніше в МВС попередили, що ракетних ударів по території України стане більше. Ворог змінює стратегію і тепер він також хоче показати мирним жителям, що в країні немає більше місць, де можна себе почувати в безпеці.

Також підтвердили, що ворог намагається завдати ударів по нейтебазах і продуктових складах.

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