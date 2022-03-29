После своих же атак некоторые "освободители" проходят по селу, помогают людям выбраться из-под завалов, рассказывая легенду о том, что наступление было от ВСУ.

Российские оккупанты обстреливают села и обвиняют в этом ВСУ с целью дискредитации украинских сил обороны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram.

РФ продолжает обстреливать оккупированные украинские села, делая вид, что такие обстрелы наносят ВСУ. Цель - манипуляция и дискредитация ВСУ. Сначала оккупанты обстреливают населенные пункты, а потом приходят, чтобы якобы помочь и обвиняют в обстрелах ВСУ.

"Оккупанты отгоняют свою технику и осуществляют обстрелы из окрестностей сел. После таких атак некоторые "освободители" проходят по селу, помогают людям выбраться из-под завалов, рассказывая легенду о том, что наступление было от ВСУ, якобы украинские военные с минометами и пулеметами осуществляют обстрелы: "Это же ваши стреляют"", - указали в Центре.

Таким образом, украинцы подвергаются манипуляции военных РФ, которая заключается в том, что якобы их дома были сожжены украинскими военными.

СНБО напоминает, что наши военные не ведут обстрелы по населенным пунктам, где находятся русские военные. Прежде следует убедиться, что удары техники не нанесут вреда мирным гражданам.

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У граждан Украины отбирают документы, удостоверяющие личность и отправляют в так называемые фильтрационные лагеря. После чего перенаправляют в отдаленные города России. Принцип распределения и причины вывоза людей до конца остаются неизвестными.

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