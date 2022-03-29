Подчеркиваю: мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу, - говорит заместитель командира полка Азов.

В последнее время в сети распространилась информация, что Азову было предложено выйти из города. Об этом сегодня, 29 марта, рассказал заместитель командира полка Азов, Калина, видео было представлено в Телеграм-канале.

«На самом ли деле мы отказались, потому что не захотели покидать своих погибших и раненых. Я отвечу так: А как, по вашему мнению, должны поступать украинские военные? Подчеркиваю: мы будем и дальше защищать город, каждый дом, каждую улицу. Мы будем делать все, чтобы спасти раненых и похоронить наших убитых воинов» - высказал мнение Калина.

Также он подметил, что часто слышит: их борьба безуспешна, ведь приходится бороться с превосходящими силами в соотношении 1 к 10, не имея авиации и прочего. Однако наши защитники продолжают уже 33 дня противостоять постоянным авиационным бомбардировкам, десяткам выпущенных по нам баллистических ракет, обстрелам с кораблей и наземной артиллерии.

«Подчеркиваю: борьба за город продолжается. Как всегда обращаю внимание на гуманитарную катастрофу и геноцид против местного населения со стороны оккупантов. Мир, проснись наконец, потому что каждый день проволочек - это жизнь сотен гражданских!» - говорит Калина.

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«То, что сегодня делают россия нарушает все возможные международные права человека. Это сопоставимо с действиями фашистских войск во времена Второй мировой войны. Но мы не оставим ни одного мариупольца, которого против силы вывезли на территорию России. Мы создаем базу депортированных жителей города и разрабатываем действенный механизм возвращения земляков», - подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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