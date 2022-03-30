Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Так, по его словам, украинцы могут подать заявку, если у них повреждены: частные дома (усадебные, дачные и садовые), квартиры, другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).
Как это сделать: обновить приложение до последней версии, затем зайти в Дію и нажать Услуги, затем нажать "Сообщение о поврежденном имуществе" после этого надо указать всю необходимую информацию
«После заполнения формы и ее регистрации можете скачать заявление в PDF или получить на электронную почту. Далее ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которые будут определены правительством в ближайшее время», - пояснил Федоров.
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Добавим, что из-за масштабного вторжения России Украина уже потеряла более $1 триллиона, падение ВВП составляет 35%.
Такие цифры озвучил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, подчеркнув, что убытки, рассчитанные косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы.
По его словам, первая его составляющая — прямые инфраструктурные убытки. "Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения — мосты, дороги, жилье, здания", - пояснил Шмигаль.
Но эти цифры ежедневно продолжают стремительно расти.
"Сейчас наша оценка - около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов, то более $270 млрд", — пояснил Шмыгаль.
Напомним, блицкриг провалился, оккупанты переходят к плану "Б".
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