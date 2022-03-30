Таку думку, як пише Politeka.net, висловив постійний представник України Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН.
За його словами, план російських військ полягає у створенні гуманітарної катастрофи з тією метою, щоб змусити Україну капітулювати.
"Путін - не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу. Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду», — заявив Кислиця.
Додамо, що в Україні на даний момент сформований стратегічний запас продуктів на кілька років. Про цей хід засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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"Держава надала аграріям кошти на закупівлю всього, що потрібно для цього. Кредити під 0%. Гарантії країни перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і зараз активно розширюємо цей напрямок, адже країна повинна заробляти", - сказав він.
Зазначимо, що раніше секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив загрозу глобальної продовольчої кризи.
«Бомблять житницю, яка годує країни» третього світу " ... ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовий голод і крах світової продовольчої системи», - заявив Гутерреш в середині березня.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти перекидають в Україну бійців з Осетії та Абхазії.
Також Politeka.net писала, що Британія покарала російського бізнесмена за зв'язки з президентом-агресором.
Крім того Politeka.net повідомляла, що чоловік Марічки Падалко нарешті вийшов на зв'язок з розбомбленого міста під Києвом.