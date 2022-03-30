Російські загарбники, проваливши бліцкриг, перейшли до здійснення ще одного задуму.

Таку думку, як пише Politeka.net, висловив постійний представник України Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН.

За його словами, план російських військ полягає у створенні гуманітарної катастрофи з тією метою, щоб змусити Україну капітулювати.

"Путін - не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу. Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду», — заявив Кислиця.

Додамо, що в Україні на даний момент сформований стратегічний запас продуктів на кілька років. Про цей хід засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Держава надала аграріям кошти на закупівлю всього, що потрібно для цього. Кредити під 0%. Гарантії країни перед банками. Пальне, добрива, насіння. Все це є. Допомагаємо аграріям також з експортом і зараз активно розширюємо цей напрямок, адже країна повинна заробляти", - сказав він.

Зазначимо, що раніше секретар ООН Антоніу Гутерреш відзначив загрозу глобальної продовольчої кризи.

«Бомблять житницю, яка годує країни» третього світу " ... ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти масовий голод і крах світової продовольчої системи», - заявив Гутерреш в середині березня.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти перекидають в Україну бійців з Осетії та Абхазії.

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