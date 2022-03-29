Ця особа наразі не потрапила під санкції, але має "тісні зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.

Велика Британія заарештувала першу суперяхту в своїх водах у рамках санкцій проти Росії, пише ВВС.

Яхта вартістю 38 мільйонів фунтів під назвою Phi (названа на честь математичної концепції, також відомої як Золотий перетин) належить неназваному російському бізнесмену.

Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що ця особа наразі не потрапила під санкції, але має "тісні зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.

NEW pics of NAtional Crime Agency Combating Kleptocracy Cell serving detention notice on Phi yacht to master on board in Canary Wharf after direction from Transport Sec Shapps pic.twitter.com/dt9TySeaDf — Faisal Islam (@faisalislam) March 29, 2022

Велика Британія запровадила низку санкцій проти російських громадян і компаній після вторгнення країни в Україну.

Phi вперше було визначено як потенційно російське володіння 13 березня, але його власника «навмисно добре прихована», зазначив уряд.

У ньому додали, що компанія, на яку зареєстровано судно, базується на карибських островах Сент-Кітс і Невіс, але вона носила мальтійські прапори, щоб приховати своє походження.

Департамент транспорту не коментував, чому не назвав особу, яка є власником яхти.

Міністр транспорту пан Шаппс сказав, що даний крок це "чітке і суворе попередженням для Путіна та його оточення".

The #UK has seized its first superyacht in British waters as part of sanctions against #Russia. The £38m yacht, named Phi, is owned by an unnamed Russian businessman @ModernNavy @BBCNews #StandWithUkraine https://t.co/BNJEEsXk6Q pic.twitter.com/FzQJdVZf2W — Modern Royal Navy (@ModernNavy) March 29, 2022

"Поки що корабель нікуди не піде", - сказав він. «Люди, які отримали вигоду від режиму [Путіна], не можуть отримати вигоду від плавання навколо Лондона та Великобританії на таких кораблях».

Яскраво-блакитна яхта має «нескінченний винний погреб», а також басейн із прісною водою та пентхаус на верхній палубі.

Корабель, побудований в Нідерландах, здійснив свій перший рейс минулого року.

Нагадаємо, угода про припинення вогню: Джонсон пояснив, що буде з санкціями проти рф

Як повідомляла Politeka, переговори з путіним щодо війни в Україні викликали розкол серед лідерів країн НАТО: Bloomberg оприлюднив деталі

Також Politeka писала, що у день вторгнення німецький міністр відмовив Україні в допомозі