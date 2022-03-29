Велика Британія заарештувала першу суперяхту в своїх водах у рамках санкцій проти Росії, пише ВВС.
Яхта вартістю 38 мільйонів фунтів під назвою Phi (названа на честь математичної концепції, також відомої як Золотий перетин) належить неназваному російському бізнесмену.
Міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що ця особа наразі не потрапила під санкції, але має "тісні зв'язки" з президентом Росії Володимиром Путіним.
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Велика Британія запровадила низку санкцій проти російських громадян і компаній після вторгнення країни в Україну.
Phi вперше було визначено як потенційно російське володіння 13 березня, але його власника «навмисно добре прихована», зазначив уряд.
У ньому додали, що компанія, на яку зареєстровано судно, базується на карибських островах Сент-Кітс і Невіс, але вона носила мальтійські прапори, щоб приховати своє походження.
Департамент транспорту не коментував, чому не назвав особу, яка є власником яхти.
Міністр транспорту пан Шаппс сказав, що даний крок це "чітке і суворе попередженням для Путіна та його оточення".
"Поки що корабель нікуди не піде", - сказав він. «Люди, які отримали вигоду від режиму [Путіна], не можуть отримати вигоду від плавання навколо Лондона та Великобританії на таких кораблях».
Яскраво-блакитна яхта має «нескінченний винний погреб», а також басейн із прісною водою та пентхаус на верхній палубі.
Корабель, побудований в Нідерландах, здійснив свій перший рейс минулого року.
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