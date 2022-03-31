Украинские военные на одном из направлений за сутки отбили три вражеские атаки, оккупанты понесли большие потери.

Об потерях врага сообщили в вечерней сводке представители оперативно-тактической группировки «Восток» на своей странице в Фейсбук.

Как стало известно, за 30 марта бойцы оперативно-тактической группировки отбили три атаки россиян на восточном направлении. В результате были ликвидированы около 200 российских военных.

Также было уничтожено много техники оккупантов. В частности, бойцы «Востока» лишили россиян 7 танков, 2 бронетранспортеров, 11 боевых машин пехоты, 1 боевой бронированной машины, 11 артиллерийских систем и минометов, 4 реактивных систем залпового огня, 9 единиц автомобильной техники и 1 беспилотника.

«Украинские защитники своими профессиональными действиями каждый день доказывают оккупантам, что здесь их ждут смерть и позор, ведь только такая судьба может быть у тех, кто пришел захватывать нашу страну. Гордимся нашими воинами! Мы обязательно победим!», - говорится в публикации.

Отметим, что 30 марта губернатор Донецкой области военной администрации Павел Кириленко сообщил о том, что российские оккупанты применили запрещенное оружие в Донецкой области. В частности, обстрел проводился фосфорными бомбами.

Напомним, в Донецкой области оккупанты снова обстреляли мирных жителей запрещенным оружием.

Как сообщала Politeka, ПВО одержала разгромную победу над врагами на восточном направлении.

Также Politeka писала, что в МВД назвали, где в Киеве больше взрывоопасных предметов.